السيسي: مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:08 ص
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات، ومقدرات الشعوب لا يمكن أن تترك للسياسات غير المحسوبة.
وأكد "السيسي"، خلال كلمته في الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر، اليوم الثلاثاء، أن ذكرى نصر أكتوبر ستبقى عيدا لكل المصريين، وستبقى ذكرى الشهداء خالدة في وجدان مصر، مضيفا: "أننا نواصل العمل من أجل صون وكرامة الوطن والمضي قدما في التطوير والبناء".
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