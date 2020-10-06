السيسي يوجه التحية إلى السادات: بطل الحرب والسلام وصاحب قرار العبور
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:05 ص
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المصريين قاتلوا من أجل تحقيق نصر أكتوبر، واستردوا جزء غالي من الوطن، مضيفا أن حرب أكتوبر لم تكن مجرد حرب عسكرية بل اختيار لقدرة تحويل الحلم إلى حقيقة.
ووجه "السيسي"، خلال كلمته في الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر، اليوم الثلاثاء، التحية إلى جيل أكتوبر الذي حق النصر، مشيرا إلى أنه أعاد لمصر الكبرياء والشموخ، موجها التحية إلى الرئيس الراحل أنور السادات، قائلا: "تحية لبطل الحرب والسلام، وصاحب قرار العبور".
وأضاف، "سلاما إلى أرواح الشهداء الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية".
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