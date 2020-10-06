سيدة تكشف تفاصيل مؤلمة في تعامل أخيها مع أمه.. و"التضامن" تتدخل

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:30 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
كـسـاب أحـمـد
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قالت وفاء عبد الحميد، أبنة السيدة المسنة التي تعرضت لعقوق من أبنها، إن شقيقها طرد أبيه وأمه من المنزل، ما جعلها تأخذ والديها للإقامة معها في مسكنها، متابعة: "أخويا كرش أبويا هو وأمي وأنا خدت الاتنين عندي".

وأضاف "عبدالحميد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه عقب وفاة والدها قام شقيقها بالتعدي عليها بالضرب وأخذ أمه منها، من أجل أن تقيم معه في منزله، لافتة إلى أنه فعل ذلك من أجل الحصول على معاش والدته، متابعة: "أخويا ضربني وأخد أمي منى غصب عنى ورغم أنى عرضت عليه 10 آلاف جنيه ومنحة فيزا المعاش رفض أن يعطيني أمي".

ولفتت، إلى أنها عندما ذهبت لرؤية والدتها رفض شقيقها إدخالها المنزل، مشددة على أن شقيقها يتركها لساعات كثيرة بدون طعام كونه يخرج صباحًا للعمل ولا يعود إلا ليلًا، وتابعت:"أنا كنت بروح أدخل ليها الأكل من تحت عقب الباب"، مشيرة إلى أن الفيديو المتداول لها وهى تعطى الطعام لأمها كان منذ 9 أشهر.

وطالبت ولدة المسنة، أدخال أمها إلى إحدى المستشفيات من أجل رعايتها صحيًا كون شقيقها أهمل رعايتها ما جعل حالتها الصحية متردية، متابعة: "أخويا طرد أمي من البيت..وأمي لا بتاكل ولا بتشرب وعايشة على المحلول..وقافل عليها اليوم كله.. ولما رحت أخد أمي أخويا فتح دماغي".

من جانبه قال الدكتور خالد أبو المجد، رئيس فريق التدخل السريع بالتضامن بالغربية، إنه توجه إلى منزل السيدة العجوز التي تتعرض لعقوق من أبنها، وتحدث معها ولكنها نفت أن يكون أبنها يعاملها معاملة سيئة، مشددًا على أنه سيعمل على نقل السيدة إلى المستشفى غدًا لتوقيع الكشف الطب عليها ومعرفة أن حالتها الصحية، مضيفا: "الكشف يوضح أن كان التعب نتيجة سوء إهمال أم خلاف ذلك".

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