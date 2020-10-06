حمودة: أتوقع فوز ترامب في الانتخابات المقبلة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:31 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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سخر الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، من بعض التصريحات التي خرجت من بعض المحللين السياسيين في الوطن العربي، التي أشارت إلى أن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا هو خدعة لتأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر لها في نوفمبر المقبل.

وقال "حمودة" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "هذه التحليلات تندرج تحت التفسير الشرقي للأمور، دائمًا عند العرب ما يُعرف بنظرية المؤامرة، ولكن مفيش هزار في هذه المسائل فإذا خرج الفريق الطبي وأعلن إصابة ترامب فترامب مصاب ولا مجال للتشكيك في ذلك، ولكن إذا أثر الفيروس عليه فسيكون زيه زي أي مواطن عادي تتحكم فيه إرادة المؤسسات".

وحول توقعات عن نتيجة الانتخابات المقبلة، قال حمودة إنه يتوقع أن يكون ترامب هو الأقرب لنجاحاته الاقتصادية التي قام بها، مستطردًا " ترامب عنده رصيد خارجي في عمليات التطبيع مع الدول العربية وإسرائيل واللوبي اليهودي مؤثر جدا في هذا الموضوع، وكذلك محاولته لضم الجولان ونقل عاصمة إسرائيل إلى القدس، فهو استطاع أن يثير إعجاب ما المجموعات الكبيرة التي تسمي نفسها المسيحية الصهيونية".

وتابع: "ما يجعل أسهم ترامب الأقرب، أن جو بايدن ليس لديه خبرة سياسية ولم يقدم أشياء مماثلة لما قدمها ترامب، ولا يصلح إلا لأن يقوم بأداء الرجل الثاني، خاصة أن تعبيرات دائمًا ما تكون سطحية، وزيه مثل مدير التحرير الشاطر الذي يفشل عندما يصبح رئيس تحرير، لأن فيه ناس كده لا تصلح إلا لأداء الدور الثاني المتعلق بتنفيذ تعليمات الرجل الأول".

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