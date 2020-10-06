حمودة يكشف عن 3 سيناريوهات متوقعة للتعامل مع إصابة ترامب بكورونا

كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، عن ثلاث سيناريوهات متوقعة للتعامل الولايات المتحدة مع إصابة رئيسها دونالد ترامب بفيروس كورونا.





وقال "حمودة" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "السيناريو الأول وهو غريب يرى أنه بما أن أوراق التصويت على الانتخابات الرئاسية قد طبعت بالفعل وبعض المقاتلات وحاملة الطائرات البعيدة عن الولايات المتحدة قد صوتت بالفعل بين ترامب وجو بادين، وفي حال تدهورت الحالة الصحية لترامب ووصلت إلى حد الوفاة، فإن الانتخابات ستسمر بين رئيس ميت وبادين، لأن الوقت لا يسمح بإجراء تعديلات وإعادة البحث عن مرشح للجمهوريين، وفي حالة فاز ترامب فستنتقل السلطة تلقائيًا إلى مارك بنس لأن التصويت في هذه الحالة سيكون له أكثر من الرئيس المتوفي باعتباره البديل للإلغاء الانتخابات".



