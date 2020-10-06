حمودة يكشف عن 3 سيناريوهات متوقعة للتعامل مع إصابة ترامب بكورونا
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:15 ص
شيماء حسن
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كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، عن ثلاث سيناريوهات متوقعة للتعامل الولايات المتحدة مع إصابة رئيسها دونالد ترامب بفيروس كورونا.
وقال "حمودة" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "السيناريو الأول وهو غريب يرى أنه بما أن أوراق التصويت على الانتخابات الرئاسية قد طبعت بالفعل وبعض المقاتلات وحاملة الطائرات البعيدة عن الولايات المتحدة قد صوتت بالفعل بين ترامب وجو بادين، وفي حال تدهورت الحالة الصحية لترامب ووصلت إلى حد الوفاة، فإن الانتخابات ستسمر بين رئيس ميت وبادين، لأن الوقت لا يسمح بإجراء تعديلات وإعادة البحث عن مرشح للجمهوريين، وفي حالة فاز ترامب فستنتقل السلطة تلقائيًا إلى مارك بنس لأن التصويت في هذه الحالة سيكون له أكثر من الرئيس المتوفي باعتباره البديل للإلغاء الانتخابات".
وأضاف رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر ، أن "السيناريو الثاني وهو قدري يرى أنه في حالة أثر الفيروس على ترامب إلى حد عجزه عن إدارة شئون البلاد تنتقل السلطة تلقائيًا إلى نائب الرئيس، وإذا لم يستطيع نائبه ففي هذه الحالة تنتقل إلى رئيسة مجلس النواب، أما السيناريو الثالث يرى أنه قد ترتفع شعبية ترامب خاصة أن لترامب إنجازات اقتصادية كبيرة تمثلت في توفير 10 مليون وظيفة وتغير البنية التحتية في أماكن جديدة وباع أسلحة كبيرة للعالم العربي وعمل على تخفيض الضرائب، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع شعبيته كما حدث مع رئيس وزراء بريطانيا بعدما أصيب هو الآخر بكورونا".
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