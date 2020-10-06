التنمية المحلية عن حصيلة طلبات التصالح: "الفلوس هترجع للمواطن" (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدد حالات مخالفات البناء التي تم رصدها تصل إلى نحو 3 مليون حالة، لافتا إلى أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء وصلت إلى مليون و721 ألف طلب تصالح،، أي أن نحو 50% من حالات المخالفات تقدم أصحابها بطلبات تصالح.



وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن عدد طلبات التصالح زاد مؤخرا بشكل كبير، منوها بأنه قبل 14 يوليو كانت 500 ألف طلب تصالح، ومنذ 15 يوليو وحتى الآن زادت مليون و218 ألف طلب تصالح.



وأكد أن حصيلة مخالفات البناء والتي وصلت إلى أكثر من 10 مليار جنيه ستعود للمواطن في شكل خدمات، وتحسين مرافق، معلقا: "فلوس التصالح هترجع للمواطن"، مضيفا أن التصالح على مخالفات البناء يحفظ للمواطن ثروته العقارية.

