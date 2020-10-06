عادل حمودة بعد إصابة ترامب بفيروس كورونا: "ما يقع إلا الشاطر"

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:43 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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علق الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، على إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا، قائلًا "ترامب تعامل مع كورونا بطريقة ما يقع إلا الشاطر".

وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "ترامب كان يرفض كل الإجراءات الاحترازية، وكان دائمًا يضع الكمامة في جيبه وكان يسخر من ارتداء جو بايدن للكمامة".

وأشار رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر ، إلى أن إصابة الرئيس الأمريكي هي ورطة أمريكية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر لها في نوفمبر المقبل، موضحًا أنه لا يعتقد أن ترامب قادر على الدخول في أية مناظرات أو جولات انتخابية خلال الفترة المقبلة.

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