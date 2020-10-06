عادل حمودة بعد إصابة ترامب بفيروس كورونا: "ما يقع إلا الشاطر"

علق الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، على إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا، قائلًا "ترامب تعامل مع كورونا بطريقة ما يقع إلا الشاطر".





وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "ترامب كان يرفض كل الإجراءات الاحترازية، وكان دائمًا يضع الكمامة في جيبه وكان يسخر من ارتداء جو بايدن للكمامة".



