عادل حمودة: أردوغان يستفز العالم بتدخله في صراع أذربيجان وأرمينيا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:32 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن العالم الأوروبي والأمريكي لن يترك أرمينيا خاصة أن التوسع التركي في هذه القضية ومحاولتها لتأجيج الصراع بدأ يستفز العالم بشكل واضح.

وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "روسيا تقف مع آرمينيا وكذلك أوروبا والولايات المتحدة رغم صمتها، وهناك حالة من حالات التعجب لمساندة تركيا لأذربيجان الشيعية في الوقت الذي يُعلن فيه أردوغان أنه راعي العالم السني الإسلامي".

وتابع رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، أن "الأذربيجان الشيعة يضطهدوا السنة ويقومون بإغلاق مساجدهم، ورغم ذلك تركيا تساندها في الوقت الذي تقف إيران الشيعية بجانب أرمينا في مشهد غريب، ولكن تركيا داخل المنطقة تتعامل بما يسمى العرق التركي، وجزء من العرق التركي موجود في أذربيجان حتى لو اختلفت معهم في المذهب، لأن المسألة عند أردوغان مسألة مصالح والطاقة هي أعلى هاجس يشغله".

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