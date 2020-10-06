عادل حمودة: أردوغان يستفز العالم بتدخله في صراع أذربيجان وأرمينيا

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن العالم الأوروبي والأمريكي لن يترك أرمينيا خاصة أن التوسع التركي في هذه القضية ومحاولتها لتأجيج الصراع بدأ يستفز العالم بشكل واضح.





وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "روسيا تقف مع آرمينيا وكذلك أوروبا والولايات المتحدة رغم صمتها، وهناك حالة من حالات التعجب لمساندة تركيا لأذربيجان الشيعية في الوقت الذي يُعلن فيه أردوغان أنه راعي العالم السني الإسلامي".



