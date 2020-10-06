إحالة قاتلة زوجها بعد شهرين من الزفاف للمفتي.. والنطق بالحكم نوفمبر المقبل

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 05:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
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أحالت محكمة جنايات بنها، أوراق أية شحاتة، قاتلة زوجها بشبين القناطر، إلى مفتي الجمهورية للتصديق على إعدامها، لإدانتها بقتل زوجها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بمعاونة ابنة خالتها القاصر.

وقررت المحكمة تحديد جلسة اليوم الثالث من دور الانعقاد لشهر نوفمبر المقبل، للنطق بالحكم على المتهمة وشريكتها.

وكانت نيابة شبين القناطر قد أحالت المتهمة وشريكتها للمحكمة، لثبوت اتهامهم بقتل زوجها مع سبق الإصرار والترصد، وإلقاء جثته بجوار مسكنه بمنطقة الطبالين بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

بداية الواقعة مطلع العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن للقليوبية، إخطارًا من عمليات النجدة بوجود جثة شخص ملقاة على جانب الطريق بمنطقة الطبالين، بندر شبين، دائرة مركز شبين القناطر.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة للمدعو "محمد.س.ع" 30 عاما، نجار ومقيم الطبالين بندر شبين دائرة المركز، مسجاة على جانب الطريق بالقرب من المنزل ملكه محل سكنه، مصاب بعدد من الطعنات بالبطن والصدر، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات ومعاينة منزل المجني عليه، وجود آثار دماء على مرتبة السرير الخاص بغرفة النوم، وبمناقشة الأسرة ظهرت على زوجة المجني عليه المدعوة "آية شحاتة" 23 عاما، ربة منزل، علامات الارتباك والريبة، وبتضييق الخناق عليها وتطوير مناقشتها أقرت بارتكاب الواقعة.

وقررت المتهمة زواجها من المجني عليه منذ فترة قصيره، قرابة شهرين، على غير رغبتها ورغما عن رفضها الزواج منه، ويوم الحادث حدثت مشادة كلامية بينهما، بسبب إفصاحها له بذلك فعقدت العزم وبيتت النية على التخلص منه.

وعقب خلوده إلى النوم أحضرت سلاحا أبيضًا، "سكين مطبخ"، وأجهزت عليه بها بعدة طعنات بمنطقة الصدر والبطن حتى وافته المنية، وعقب ذلك اتصلت هاتفيا بابنة خالتها لاستدعائها، والتي حضرت وحملتاه كلاهما وألقتاه على جانب طريق ترابي بالقرب من المنزل، ووضعتا بطانية على المرتبة الخاصة بغرفة النوم لإخفاء أثار الدماء، ثم تخلصتا من السلاح المستخدم "السكين" والحافظة الشخصية للمجني عليه بإلقائهما بجوار إحدى الترع المجاورة.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط أبنة خالة المتهمة المدعوة "صباح خلف" 16 عاما، طالبة ومقيمة أبو زعبل، دائرة مركز الخانكة، وبمواجهتها أقرت باشتراكها في ارتكاب الواقعة على النحو المبين، وجرى بإرشادها ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وكذا حافظة نقود المجني عليه وبداخلها بطاقة تحقيق شخصيته وهاتفه الخلوي ماركة سامسونج فضي اللون.

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