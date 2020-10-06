أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الثلاثاء نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة (30% تقريبًا) تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.
أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم
أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم

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