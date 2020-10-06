عادل حمودة: فشل تركيا في ليبيا دفعها لتأجيج الصراع بين أذربيجان وأرمينيا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:25 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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علق الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، على حالة الصراع الحالية بين أذربيجان وأرمينيا، مشيرًا إلى أن السبب في تدخل تركيا لتأجيج هذا الصراع بسبب فشل خطتها في ليبيا وهو ما دفعها إلى محاولة السيطرة على مصادر جديدة للطاقة.

وقال "حمودة" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "هذا الصراع يعتبر صراع قديم بين كل من اذربيجان وارمينا والذي وقع منذ 1920 واستمر 14 عامًا حتى تدخل الاتحاد السوفيتي، وكل منهما يتمتع بصلابة قومية، وكل فئة تطالب بقوميتها وتدافع عنها بالدم وفيه شراسة في القتال وتجدد القتال يأتي بخسائر كثيرة".

وأضاف رئيس مجلس تحرير الفجر: "اذربيجان عبارة عن خمس قطع متناثرة وارمينا ثلاث قطع متناثرة، وجميع هذه القطع متداخلة وهو ما خلق مشاكل إقليمية كثيرة بينهما في اقليم قره باغ، وهناك 80% من هذا الإقليم آرمن ولذلك فاستقرار الحكم الذاتي لها هو مسألة لا يستغني عنها الآرمن".

وتابع، أن "هناك ثلاث خطوط للطاقة اثنين في أذربيجان، وواحدة في أرمينيا، والحصول على الطاقة من هذه الخطوط يجعل تركيا تثير الصراع لأنها بحاجة إلى مزيد من الطاقة والسيطرة على أذربيجا، حتى يغطي أردوغان على فشله الاقتصادي بالحصول على الطاقة مقابل الأسلحة التي باعتها إلى اذربيجان حتى يكون لتركيا في آسيا الوسطى مكانًا".

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