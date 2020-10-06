عمر كمال:"أنا ماشي جوا الحيطة ومش بشتغل بمصر"

قال الفنان عمر كمال، إنه ملتزم بقرار نقابة الموسيقيين ولا يشارك في أية حفلات بمصر مطلقًا، وتابع:" أنا ماشى كويس جوا الحيط وملتزم بالتعليمات.. وأنا بنفذ القرار جوا مصر ومش شغال".



وأضاف "كمال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن يمد يده بمبادرة إلى نقابة الموسيقيين وعلى استعداد تام لتنفيذ أي قرار يصدر من النقيب هاني شاكر.



وتابع عمر كمال: "كلاكيت تاني مرة.. أنا بعمل مبادرة وبمد أيدى واللي أنت حضرتك والأستاذ هاني شاكر تتفقوا عليه..أنا تحت أمر حضرتك هنفذه بالحرف".







هذا، وتلقى المطرب عمر كمال هدية من أحد محبيه، وكانت تلك الهدية عبر عن صورة مرسومة له ومكتوب عليها كوبليه: "سكر محلي محطوط علي كريمة" وذلك ضمن أغنيته الشهيرة "بنت الجيران".



وأعرب عمر عن سعادته بتلك الرسمة، وشاركها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلًا: "تسلم ايدك".



يشار أن المطرب عمر كمال اعتذر عن المشاركة في بطولة مسلسل "ولاد إمبابة" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، والمسلسل يشارك فيه العديد من نجوم الأغنية الشعبية، من تأليف أيمن بكرى وإخراج ممدوح ذكي، حيث رشحته شركة الإنتاج، لكنه اعتذر لإشغاله بأعمال غنائي وحفلات.



يذكر أن عمر كمال مطرب مهرجانات شعبي غني الكثير من الأغاني الناجحة مثل "بنت الجيران" التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل والسوند كلود وحققت نسبة مشاهدات قياسية عبر اليوتيوب، كما طرح عمر كمال أغنية "حتة قمراية" وهي ديو مشترك بينه وبين مطرب المهرجانات أورتيجا وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور عرضها.