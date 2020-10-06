رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يزف بشرى سارة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:15 ص
يحيى زكي
يحيى زكي
أمنية فوزي
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قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعليقا على الدليل الجمركي الموحد، قائلًا إنه أصبح هناك دليل واضح للتعامل الجمركي بمثابة قاعدة رئيسية لهذا العمل.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، الاثنين: "نعمل بعزيمة جيدة وبخطى واضحة، وسيكون هناك آثار مبشرة قريبًا لكل ما تم خلال الفترة الماضية والحالية".

وأشار إلى أنه تم إنشاء المنطقة الاقتصادية عام 2015، وكان تثبيت البنية التحتية شيئًا هامًا للغاية، وأنهم التزموا مع القيادة السياسية والدولة على العمل على محور 2025، وهناك مجموعة من الاستراتيجيات المختلفة.

هذا، وقال المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مساحة المنطقة الاقتصادية 460 كيلو متر مربع عبارة عن 6 موانئ و4 مناطق صناعية، بورسعيد والإسماعيلية والقنطرة غرب والسخنة، مما يدل على وجود تنوع بين الموانئ والمناطق الصناعية، ويجعل لكل منطقة خصائصها الواضحة.

وأضاف "زكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، أن الهيئة تعمل على تطوير الخدمات البحرية والعمل بالموانيء، من خلال توسعة ورفع كفاءة المواني لتكون جاذبة أكثر في الاستثمارات والأعمال البحرية.

وواصل قائلًا: "نسعى خلال السنوات القادمة عمل تطوير كامل بالهيئة، خاصة مع التحديات العالمية الموجودة ونتمنى أن يكون لدينا قدرة على جذب العديد من الاستثمارات فى المنطقة".

وأشار، إلى أن هناك خطط استراتيجية لجذب مزيد من الصناعات لهذه المنطقة من خلال استراتيجية وخطة عمل واضحة، مؤكدا أن الموقع الاستراتيجي للقناة يؤهلها لفرص غير مسبوقة، وخاصة كونها ممر ملاحي عالمي مهم جدًا.

وأوضح "زكي"، أن هناك توجه من الدولة لتطوير منطقة قناة السويس، بما يعظم دور قناة السويس فيما يتعلق بجذب الاستثمارات.

وتابع:" نسعى ألا نعتمد على قناة السويس كمجرى مائى فقط، وإنما تصبح مكان تنمية حقيقة على أرض الواقع".

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