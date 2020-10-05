روما يُعلن ضم مدافع مانشستر يونايتد بشكل نهائي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
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أعلن نادي روما الإيطالي، تعاقد بشكل نهائي مع كريس سمولينج مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما لعب في صفوف فريق العاصمة الإيطالية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وخاض سمولينج 37 مباراة مع روما في مختلف المسابقات وسجل 3 أهداف وساهم في احتلال فريقه المركز الخامس.

وأصدر مانشستر يونايتد بيانا جاء فيه أنه "توصل إلى اتفاق مع نادي روما لانتقال المدافع كريس سمولينغ إلى صفوفه".

وكان سمولينج (30 عاما) انضم إلى مانشستر يونايتد عام 2010 وخاض في صفوفه 323 مباراة سجل خلالها 8 أهداف.

وذكرت تقارير صحفية في إنكلترا بأن مانشستر يونايتد سيحصل على مبلغ قدره 15 مليون يورو بالإضافة إلى خمسة ملايين يورو كحوافز مقابل هذه الصفقة.

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