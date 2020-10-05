وزارة الداخلية تحذر من دعوات التجمع أمام نادي الزمالك بسبب إيقاف مرتضي منصور

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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صرح مصدر أمنى بتداول بعض صفحات الإنترنت دعوات بالتجمع أمام نادى الزمالك اعتراضًا على قرار اللجنة الأولمبية بشأن إيقاف رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور لمدة 4 سنوات.

وحذرت الوزارة من أى تجمعات خارج الإطار القانونى، وستتخذ حيالها الإجراءات القانونية الفورية بكل حسم.

كما تؤكد على ضرورة الإلتزام بالطرق الشرعية فى التعامل مع قرار اللجنة الأوليمبية تجاه رئيس نادي الزمالك.

وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، قررت إيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وعدم اعتماد تمثيله الزمالك.

كما فرضت اللجنة على منصور غرامة 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى عدم تقلده رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك طوال مدة إيقافه.

 

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