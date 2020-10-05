يوفنتوس يحسم صفقة غير متوقعة في نهاية الميركاتو





وجاء تعاقد يوفنتوس مع كييزا قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات الصيفية اليوم الاثنين.





وسيدفع يوفنتوس بطل إيطاليا نحو 50 مليون يورو (58 مليون و600 الف دولار) لفيورنتينا حال تعاقده مع كييزا بشكل نهائي بعد استعارة اللاعب لمدة عامين مقابل عشرة ملايين يورو.





وتردد أن كيزا صاحب الـ23 عامًا خضع للكشف الطبي في فلورنس قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الإيطالي من أجل خوض مباراة ودية ومباراتين في دوري الأمم الأوروبي.





وذكرت تقارير صحفية أن مجموعة من جماهير فيورنتينا استهدفت كييزا بهتافات الاستهجان خارج المركز الطبي في المدينة.



