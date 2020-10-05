يوفنتوس يحسم صفقة غير متوقعة في نهاية الميركاتو

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
Advertisements
فجر نادي يوفنتوس الإيطالي مفاجأة من العيار الثقيل، بتعاقده في آخر ساعات فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مع فيدريكو كييزا نجم فيورنتينا ومنتخب إيطاليا الأول، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وجاء تعاقد يوفنتوس مع كييزا قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات الصيفية اليوم الاثنين.

وسيدفع يوفنتوس بطل إيطاليا نحو 50 مليون يورو (58 مليون و600 الف دولار) لفيورنتينا حال تعاقده مع كييزا بشكل نهائي بعد استعارة اللاعب لمدة عامين مقابل عشرة ملايين يورو.

وتردد أن كيزا صاحب الـ23 عامًا خضع للكشف الطبي في فلورنس قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الإيطالي من أجل خوض مباراة ودية ومباراتين في دوري الأمم الأوروبي.

وذكرت تقارير صحفية أن مجموعة من جماهير فيورنتينا استهدفت كييزا بهتافات الاستهجان خارج المركز الطبي في المدينة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس كييزا فيورنتينا الفجر

أخبار تهمك

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - تعرف على مدة غياب محمد الشناوي عن الملاعب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

نجم إنبي يدخل دائرة اهتمامات الأهلي والزمالك

منذ نصف ساعة

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ حوالي 10 ساعة

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق ناري من عمرو أديب على إعلان جماهير الزمالك عقد مليونية لدعم ناديهم

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "ترامب" يعلن خروجه من مستشفى والتر ريد بعد 3 ساعات

منذ ساعتين و 52 دقيقة

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي لن يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع موهبة جديدة

أليجري يحدد بديل محمد صلاح في يوفنتوس

70 مليون تفصل إنتر ميلان عن ضرب يوفنتوس وإتمام صفقة الموسم

ريال مدريد يفاوض صفقة غير متوقعة

ميسي يطلب من برشلونة صفقة مفاجئة

ليس نيمار.. ميسي يفجر مفاجأة ويطالب بارتوميو بهذه الصفقة

تصويت

الأكثر قراءة
04:43 م

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

09:39 م

تعليق ناري من عمرو أديب على إعلان جماهير الزمالك عقد مليونية لدعم ناديهم

10:25 م

الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»