تفاصيل جديدة حول وفاة عروسين الشرقية في ليلة الدخلة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:45 ص
عروسين الشرقية
عروسين الشرقية
كـسـاب أحـمـد
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قال عبد الفتاح أبو الفتوح، عم العريس المتوفى في الشرقية،إن أسرة العروسين "شيماء ومحمد" اللذين توفيا بعد 24 ساعة من حفل زفافهما، في حالة إنهيار تام،موضحًا أن شقيقة العريس عندما طرقت كثيرًا على أخيها في الصباحية، ولم يستجيب قامت بإحضار المفتاح الاحتياطي للشقة، وبعد أن بحثت في الشقة وجدت جثمانهما في الحمام.

وأضاف "أبو الفتوح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن جنازة العروسين شهدت حضور كبير من الأهالي.

وعقب عرض مقدم البرنامج، صور العروسين خلال فترة الخطوبة وحفل الزفاف في نصف الشاشة وفى النصف الآخر صورة الجنازة، خاطب "أبو الفتوح"، الإعلامي وائل الإبراشى، قائلًا:" قلبت علينا المواجع بالصور دي يا أستاذ وائل"، الأمر الذي دفع "الإبراشى"، إلى تقديم الاعتذار.

من جانبه قال خليل عثمان، عم العروسة المتوفاة، خلال اتصال هاتفي آخر، إنه لم يتم التوصل إلى سبب الوفاة حتى الآن، نافيًا أن يكون سبب الوفاة بسبب تسريب غاز أو ماس كهربائي، وتابع:"أنا دخلت الحمام عليهم بعد أخت العريس ولو كان فيه غاز كنت شميته ولو كان بسبب الماس كنت اتكهربت".

هذا، وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن أسر العروسين وأهالي المنطقة ووحدة المباحث عثروا عليهما جثتين مختنقتين بالغاز داخل الحمام.

وأضافت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث ديرب نجم أنهم اتصلوا بالعروسين ولم يرد أحدهما واستعانوا بالجيران والشرطة وقاموا بكسر الباب وعلى دخول رجال الشرطة إلى مسرح الجريمة تبين العثور على جثتي العروسين داخل الحمام وأنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة عقب دخولهما الشقة بقرابة ساعتين.

وتبين عدم وجود آثار بعثرة في الشقة أو كسر في منافذ الشقة، وسجلت القوات أن هناك باقي طعام، ما يشير إلى تناول العروسين الطعام قبل الاستحمام، ورجحت المعاينة أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة أثناء الاستحمام نتيجة تسريب الغاز من السخان، ورجحت التحريات أن الوفاة قد وقعت عقب دخول العروسين الشقة بقرابة ساعتين.

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث أن بداية الواقعة بتلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من وحدة مباحث مركز ديرب نجم بتلقي بلاغ من أسرة عروسين يفيد بالعثور عليهما جثث عقب زفافهما بساعات، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيقات التي عاينت مكان الجثتين، وورد تقرير مفتش الصحة الذي أكد أن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق ناتجة عن تسريب غاز أثناء استحمام الزوجين وقررت الجهات المختصة تسليم الجثمانين لذويهما لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وصرحت بالدفن.

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