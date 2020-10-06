أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-10-2020.. عودة التذبذب للمعدن الأصفر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
Advertisements
عادت حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 6-10-2020، بعد إعلان الرئيس الأمريكي إصابة بفيروس كورونا المستجد قبل أيام من بدء انتخابات الرئاسة الأمريكية وتواتر الأخبار حول حالته، وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية كالتالي:

سعر جرام الذهب "عيار 18 ": 715.75 جنيه.

 سعر جرام الذهب "عيار 21 " : 835 جنيه.

سعر جرام الذهب "عيار 24" :  954.25 جنيه.

 سعر الجنيه الذهب: 6680 جنيه.



سعر الذهب العالمي

سجلت أسعار أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع ضعف الدولار.

وتراجعت أسعار المعدن خلال التعاملات المبكرة حيث عاد التفاؤل للأسواق العالمية مع إشارات تحسن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إصابته بفيروس كورونا.

لكن هبوط الدولار الأمريكي أعطى الدعم لأسعار المعدن الأصفر للارتفاع بنهاية الجلسة جنباً إلى جنب مع مراقبة المستثمرين تطورات محادثات حزمة التحفيز الأمريكية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن توسع نشاط الخدمات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى في 3 أشهر.

 

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.7 بالمائة أو ما يوازي 12.50 دولار ليصل إلى 1920.10 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطا منذ 18 سبتمبر الماضي.

وبحلول الساعة 6:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.7 بالمائة إلى 1913.90 دولار للأوقية.

 

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 93.51.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار في مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "ترامب" يعلن خروجه من مستشفى والتر ريد بعد 3 ساعات

منذ حوالي 3 ساعات

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. الأهلي لن يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ حوالي 13 ساعة

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق ناري من عمرو أديب على إعلان جماهير الزمالك عقد مليونية لدعم ناديهم

منذ ساعة و نصف

نجم إنبي يدخل دائرة اهتمامات الأهلي والزمالك

منذ 34 دقيقة

الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تعرف على مدة غياب محمد الشناوي عن الملاعب

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب اليوم الجمعة 11/10/2019.. وفرصة لراغبي الاستثمار فى المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2020.. والمعدن الأصفر يلتقط الأنفاس قبل استئناف التذبذب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-6-2020.. استمرار لحالة التذبذب بالمعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم 1-7-2020.. المعدن الأصفر يلامس المستويات التاريخية بأول تعاملات يوليو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-7-2020.. تعرف على سعر المعدن الأصفر بعد ارتفاعه عالميًا

أسعار الذهب اليوم الجمعة 31-7-2020.. سعر المعدن الأصفر فى أول أيام عيد الأضحي

تصويت

الأكثر قراءة
04:43 م

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

09:39 م

تعليق ناري من عمرو أديب على إعلان جماهير الزمالك عقد مليونية لدعم ناديهم

10:25 م

الأهلي يفقد 9 لاعبين أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»