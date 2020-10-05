الزمالك يقهر سموحة في مباراة الأهداف "العالمية" ويتأهل لدور الـ8 بكأس مصر

ولجأ الفريقين للوقت الإضافي في المباراة بعد أن انتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي حيث تقدم سموحة أولا بهدف صلاح محسن في الدقيقة 55 قبل أن يتعادل الزمالك عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 81 وينجح زيزو في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 114 من عمر المباراة .





وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى وحازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد ومحمد حسن وأحمد سيد “زيزو” ويوسف إبراهيم “أوباما” ومصطفى فتحي في خط الوسط وكابونجو كاسونجو في خط الهجوم .





وبدأت المباراة هادئة من جانب الفريقين في وسط الملعب وحاول سموحة بكرة طولية على رأس ديريك الذي أرسلها إلى حسام حسن سددها من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة .





ورد الزمالك بمحاولة من كرة عرضية من زيزو من جهة اليسار شتتها رجب نبيل مدافع سموحة بصعوبة بالغة في الدقيقة السادسة من عمر المباراة ويحاول سموحة بكرة عند حسام حسن الذي سقط في كرة مشتركة هوائية مع الونش وأكمل الثنائي المباراة بشكل طبيعي .





وحاول الزمالك مجددا عن طريق الجانب الأيسر عن طريق عبدالله جمعة الذي أرسلها عرضية شتتها دفاع سموحة بعيدا عن المنطقة ورد سموحة بكرة خاطفة شتتها الونش لركنية مرت عرضية وصلت لصلاح محسن الذي سددها بجوار القائم بدون خطورة على المرمى في الدقيقة 13 من عمر المباراة .





وحاول الزمالك فتح ثغرات بدفاع سموحة أمام المنطقة وسدد طارق حامد كرة بعيدة ارتطمت بالدفاع ولكن بدون خطورة .





واستمر اللعب سجالا بين الفريقين ومحاولات مستمرة من جانب الزمالك لكن بدون خطورة لكن في الدقيقة 21 تشهد ملامح خطورة بعد كرة عرضية متقنة من حازم إمام على رأس أحمد سيد زيزو داخل منطقة الجزاء سددها بجانب القائم الأيسر بقليل وضاعت معها فرصة محققة للزمالك .





وحاول الزمالك تنويع اللعب من جانبي الملعب بعرضيات من إمام وجمعة لكن الدفاع السكندري تكفل بتشتيت الكرات ومنع الخطورة ورد سموحة بكرة وتسديدة من حسام حسن من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 28 من عمر المباراة .





وأوقف الحكم طارق مجدي اللعب في الدقيقة 30 لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل من جانب لاعبي الفريقين بعدها تم استئناف اللعب من جديد واستمرار التأمين من جانب الفريقين واللعب بحرص في وسط الملعب .





وحاول سموحة بكرة خاطفة وسقوط ديريك مهاجم سموحة داخل منطقة الجزاء ومطالبات بركلة جزاء بعد تدخل طارق حامد، لكن الحكم أكمل المباراة ولم يحتسب شيء بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 34 من عمر المباراة .





ورغم السيطرة النسبية للزمالك على مجريات اللعب إلا أن الخطورة ضعيفة من جانب الفريقين وحاول سموحة عن طريق ناصر ماهر الذي مررها عرضية إلى صلاح محسن الذي راوغ حازم إمام وسدد كرة بعيدة عن المرمى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 40 من عمر المباراة .





ويرد زيزو بهجمة خطيرة من جديد للزمالك واستلم الكرة من الجانب الأيمن داخل المنطقة وتسديدة رائعة يخرجها الحارس بصعوبة لركنية لعبها زيزو عرضية وصلت لكاسونجو الذي مررها داخل المنطقة لمحمود علاء الذي أودعها الشباك لكنه كان في وضعية تسلل وتم إلغاء الهدف في الدقيقة 42 من عمر المباراة .





ومرت اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول وسط استمرار السيطرة من الزمالك وأعلن الحكم احتساب دقيقتين وقت بدل ضائع ومعها تشتعل الخطورة مجددا بمحاولة زملكاوية بعرضية تصل لأوباما الذي لعبها رأسية قوية ارتطمت بالعارضة لترتد لكاسونجو الذي حاول عليها لكنه ارتكب خطأ مع دفاع سموحة لتضيع فرصة هدف محقق جديد للزمالك في نهاية الشوط لينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين .





وفي الشوط الثاني شارك الفريق بنفس التشكيل الأساسي دون إجراء تغييرات وحاول الزمالك فرض سيطرته مبكرا مثلما كان الحال في الشوط الأول .





وانطلق مصطفى فتحي بمحاولة هجومية وسقط على أرض الملعب بعد تدخل قوي من محمود عبد الحليم وتوقف اللعب لعلاج اللاعب بعدها عاد لاستئناف اللعب من جديد .





وعادت المباراة للهدوء من جديد وتبادل للكرات بين لاعبي الفريقين في وسط الملعب ولم ترتق لمرحلة الخطورة على كلا المرميين .





وسقط الهاني سليمان حارس سموحة لتلقي العلاج ومحاولة لتهدئة اللعب بعدها شارك بشكل طبيعي وحاول الزمالك بتسديدة من محمد حسن من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى في الدقيقة 54 من عمر المباراة .





وعلى عكس سير المباراة ومن كرة خاطفة من تمريرة من ناصر ماهر إلى صلاح محسن الذي سدد كرة رائعة بباطن القدم من يسار منطقة الجزاء سددها في الزاوية ليسرى لمرمى محمد أبو جبل في الدقيقة 55 من عمر المباراة ليعلن تقدم سموحة بهدف دون رد .





ويدفع الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو بتغييرين دفعة واحدة في الدقيقة 58 من عمر المباراة بنزول إمام عاشور ومصطفى محمد بدلا من محمد حسن ومصطفى فتحي وذلك لتعزيز الجانب الهجومي للفريق في المباراة وتعديل النتيجة .





واندفع الزمالك للهجوم لتدارك النتيجة مبكرا ورد سموحة بمرتدة وتمريرة من صلاح محسن إلى حسام حسن يمين منطقة الجزاء وسدد كرة بجانب القائم الأيسر بعد خروج محمد أبو جبل حارس المرمى في الدقيقة 60 من عمر المباراة .





ويكثف الزمالك من محاولاته وعرضية من عبد الله جمعة من الطرف الأيسر شتتها دفاع سموحة ثم عاد جمعة ليسدد من خارج المنطقة لكنها مرت بعيدا عن المرمى في الدقيقة 64 من عمر المباراة .





ويواصل الزمالك محاولاته وكرة عرضية من طارق حامد من الطرف الأيسر على رأس مصطفى محمد سددها رائعة لكن تصدى جيد من الهاني سليمان حارس المرمى وشتت المدافع الكرة بعيدا لتضيع فرصة جديدة للزمالك في الدقيقة 67 من عمر المباراة .





ويستمر ضغط الزمالك ويمر عبدالله جمعة من يسار منطقة الجزاء ومن ثم يرسلها عرضية خطيرة شتتها دفاع سموحة في الدقيقة 70 من عمر المباراة .





وهجمة جديدة للزمالك ترتطم الكرة بيد مدافع سموحة ويلجأ الحكم لتقنية الفيديو ليحتسبها ركلة جزاء للزمالك يتصدى لها محمود علاء ويضعها أرضية قوية لكنها مرت بعيدا بجوار القائم الأيمن وتضيع فرصة تعديل النتيجة للزمالك في الدقيقة 72 من عمر المباراة .





ومن كرة مشتركة في وسط الملعب يشهر الحكم البطاقة الصفراء لطارق حامد في الدقيقة 75 ومعها يوقف اللعب لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل من جانب الفريقين .





وتستمر محاولات الزمالك المستمرة والتي أسفرت عن هدف التعادل في الدقيقة 81 من عمر المباراة بعد استقبال كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق زيزو ليهيئ الكرة لنفسه داخل المنطقة وسط دربكة دفاعية من سموحة ويسددها مباشرة ترتطم بالدفاع لتخدع الحارس وتسكن مرماه ليعلن تعادل الفريقين بهدف لكل منهما .





وبعد الهدف استمر ضغط الزمالك لحسم اللقاء في الوقت الأصلي قبل اللجوء لوقت إضافي وتمر كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح الزمالك تصل إلى مصطفى محمد الذي استلم واستدار وسدد كرة رائعة تصدى لها الهاني سليمان حارس سموحة في الدقيقة 83 من عمر المباراة .





واستمر ضغط الزمالك ومن لعبة من الجانب الأيسر مررها كاسونجو لعبدالله جمعة المنطلق نحو المنطقة يتعرض لإعاقة ويحصل على ركلة حرة يسددها زيزو من أعلى الحائط البشري لكنها تمر بجوار المرمى في الدقيقة 87 من عمر المباراة .





واستمرت المحاولات البيضاء والاعتماد على الكرات القصيرة لدربكة دفاع سموحة لكن لم تصل الكرة لمرحلة الخطورة على مرمى الهاني سليمان.





ويحتسب الحكم 5 دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الثاني وخطف كاسونجو الكرة ليتوغل في دفاعات سموحة ويمررها عرضية لمصطفى محمد الذي حاول عليها مع خروج الحارس لكن الحكم يحتسب ركلة حرة ضد الزمالك .





ومرت اللحظات الأخيرة هادئة ومحاولات بحرص من جانب الفريقين لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ويلجأ الحكم لاحتساب الوقت الإضافي على شوطين لحسم المباراة .





ومع بداية الشوط الإضافي الأول حاول الزمالك التمرير في وسط الملعب ويحصل على ركلة على حدود المنطقة يسددها طارق حامد لكن يتصدى لها الهاني سليمان بثبات في الدقيقة الثانية .





ويتسلم كاسونجو الكرة على حدود المنطقة في الجانب الأيسر ويتوغل داخل المنطقة يمررها عرضية يتصدى لها الحارس .





ويواصل الزمالك ضغطه على سموحة على حدود منطقته ويحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة يرسلها جمعة عرضية يحاول عليها مصطفى محمد بتسديدة “خلفية مزدوجة” وترتطم بالدفاع وتخرج لركنية تمر عرضية يحولها مصطفى محمد برأسية ترتطم بالعارضة لتضيع فرصة التقدم للزمالك في الدقيقة السابعة من الشوط الإضافي الأول .





ودفع جهاز سموحة بثلاثة تغييرات دفعة واحدة لتنشيط اللعب ويواصل الزمالك محاولاته وتمريرة بينية من إمام عاشور لكاسونجو الذي حولها عرضية حاول عليها لاعبو الزمالك لكنها مرت بدون خطورة .





ومرت اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الأول دون خطورة لينتهي بنفس نتيجة المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق .





وبدأ الشوط الإضافي الثاني بتغيير للجهاز الفني للزمالك بنزول إسلام جابر بدلا من كاسونجو وتستمر محاولات الزمالك لكن ظهر الاجهاد البدني على كلا الفريقين واضطرا للعب الكرة في وسط الملعب ومحاولات بحرص على كلا المرميين .





وحاول جابر تنشيط الجانب الهجومي أمام حازم إمام في الجانب الأيمن وعاشور وزيزو لفتح ثغرة بوسط دفاع سموحة المتكتل أمام مرماه لتأمين النتيجة .





وغير إسلام جابر مركزه وحاول من الجانب الأيسر ومرر عرضية سددها طارق حامد لكنها مرت بعيدا عن المرمى في الدقيقة 113 من عمر المباراة .





ويتلقى زيزو الكرة من الجانب الأيمن ليتوغل بالكرة على حدود المنطقة ويطلقها صاروخية بيسراه تسكن شباك الهاني سليمان في الدقيقة 114 معلنا تقدم الزمالك بهدفين لهدف .





ومع هدف التقدم حاول سموحة الرد بهجمات والضغط على الزمالك فيما اعتمد الزمالك على الكرات الخاطفة وانطلق زيزو بكرة في الجانب الأيمن ووصل داخل المنطقة ليمررها عرضية تصل لإمام عاشور أمام المرمى الخالي لكنه يسددها بعيدا عن الشباك لتضيع فرصة التعزيز للزمالك في الوقت القاتل .



