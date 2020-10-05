خلص الكلام.. نجم برشلونة لن يرحل في الميركاتو





كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات مستقبل النجم الفرنسي عثمان ديمبلي داخل برشلونة قبل ساعات قليلة من غلق سوق الانتقالات الصيفية الجاري.





ووفقاً لصحيفة " آس " الإسبانية، فإن ديمبلي باقٍ في برشلونة الموسم المقبل، بعد موافقة المدرب الهولندي رونالد كومان.





وأشارت الصحيفة أن النادي سوف يسعي خلال الأيام المقبلة لتمديد تعاقد ديمبلي داخل الكامب نو لعام إضافي، حيث أن عقد اللاعب يمتد حتي صيف عام 2022.





وكان نادي مانشستر يونايتد قد طلب التعاقد مع ديمبلي من أجل تعويض فشل التعاقد مع الإنجليزي الشاب جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند الألماني .



