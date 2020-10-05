تريزيجيه: الأهلي له الفضل فيما وصلت إليه.. وكان نفسي أسجل أمام ليفربول



وحول رئاسة رجل الاعمال ناصف ساويرس وتاثيره على أداء النادي قال " وجوده أحدث طفرة كبيرة لأنه جاء في ظل ظروف مالية يتعرض لها النادي وله فضل كبير فيما وصلنا إليه، وعندما جئت الدوري الإنجليزي من أكثر الناس إلى ساعدتني وضحيت بمستحقات كبيرة في النادي التركي الذي غادرته وهو من شجعني للوصول للدوري الإنجليزي وقلت له وقتها ده حلمي ومش فارق معايا مستحقاتي "



ووصف فضل النادي الأهلي عليه بانه سبب كل ماهو فيه قائلًا " له الفضل في ما أنا فيه الآن فانا تربيت فيه منذ عمر تسع سنوات وأدائي الآن ماهو إلا إنعكاس لتربيتي في النادي الأهلي".



وكشف أنه إلتقي صلاح عقب المباراة وكان حزينا للخسارة قائلًا ": كان حزين فعلًا لكن إحنا متعودين أننا أصحاب وبعد إنتهاء المباراة لانتحدث إلا في علاقتنا إحنا أصحاب بره المباريات لكن جوه الماتش إحنا بنأدي شغلنا".

علق محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب المصري والمحترف في نادي أستون فيلا، فوز فريقه الكبير والتاريخي على ليفربول بنتيجة (7-2) في اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد في ختام الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وقال "تريزيجيه"، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" برنامج " كلمة أخيرة "، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON": "إحساسي بفوزنا بالأمس اشعرنا بالفخر، خاصة أننا نلعب بإسم مصر بلدنا، وليس إسمنا فقط"، مشيرًا إلى تواجد ثلاثة لاعبين في مبارتي الامس، مثل فخرًا للمصريين سواء صلاح في ليفربول وهو والمحمدي في أستون فيلا ".وأضاف : "كان نفسي أجيب جون بس الأهم بالنسبة ليا مكسب فريقي خاصة الظروف التي مر بها أستون فيلا السنة الماضية خاصة أن المباراة كانت مع ليفربول وهو بطل أندية اوروبا وفوزنا عليه إضافة كبيرة لنا ".وحول اللحظات الصعبة والمفرحة قال تريزيجيه :" كنا من بداية المباراة نعلم أننا نلاعب فريق ضخم بحجم ليفربول ولذلك كنا نستعد للفوز من قبل بداية المباراة ولم نكن نشعر بالقلق والخوف".وكشف أن الهدف المفضل لديه في مباراة الأمس كان الرابع لأنه أعلن فوزنا تقريبًا على ليفربول مشيرًا أنه لم يحزن لخروجه في بقية المباراة قال ": لم أشعر بذلك أبدًا حتى لو لعبت خمس دقائق هعملها على أحسن وجه لأني بلعب بإسم مصر وواجهة لكل المصريين".