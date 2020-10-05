بعد تحقيقه رقمًا قياسيًا جديدًا.. ريال مدريد يشيد بـ "بنزيما"

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أشاد ريال مدريد الإسباني بنجم الفريق الفرنسي كريم بنزيما بعد وصوله إلى الهدف رقم 250 بقميص الملكي وذلك بعد الهدف الذي سجله في مرمى ليفانتي في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني.

وقال ريال مدريد في بيان له على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت:"افتتح بنزيما سجل أهدافه مع ريال مدريد في 20 سبتمبر 2009 ومنذ ذلك الحين خاض 517 مباراة وفاز بـ19 لقباً ويخوض حاليًا موسمه الـ12".

وأضاف:"جاءت أهداف بنزيما في ست بطولات بواقع 170 هدف في بطولة الدوري الإسباني و53 هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا و21 هدف في بطولة كأس الملك و3 أهداف في بطولة كأس العالم للأندية وهدفين في بطولة كأس السوبر الإسباني وهدف وحيد في بطولة كأس السوبر الأوروبي".

وتابع:"على صعيد أفضل المواسم، جاء أفضل سجل لبنزيما مع ريال مدريد في موسم 2011-2012 عندما سجل 32 هدفًا يليه موسم 2018-2019 عندما سجل 30 هدفًا ".

واختتم النادي بيانه:"أصبح بنزيما في الموسم الماضي خامس هدّاف في تاريخ الملكي بعدما تجاوزه بوشكاش برصيد 242 هدفاً ويتفوق عليه الآن سانتيانا برصيد 290 هدف ودي ستيفانو برصيد 308 هدف وراؤول جونزاليس برصيد 323 هدف وكريستيانو رونالدو برصيد 451 هدف".

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