مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:39 م
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن إنتاج لقاح لفيروس كورونا في حاجة إلى موافقة هيئة الدواء المصري التي تعمل وفقًا للقوانين الدولية، مشيرًا إلى أن المركز قام بصناعة لقاح، وقام بإجراء عليه العديد من الاختبارات وتطبيق كافة الملاحظات التي طلبت من هيئة الدواء لكي يكون آمن تمامًا.

وتابع "علي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن المركز سيقدم ملف اللقاح آخر هذا الاسبوع، ويتم التجهيز الآن المتطوعين لإجراء الاختبارات السريرية، وتم توفير أماكن الاقامة والأطقم الطبية.

ولفت إلى أن درجة سلامة اللقاح المصري عالية جدًا وواعد للغاية، مشيرًا إلى أن نتائج اللقاح على الحيوان رائعة، وبإذن الله سيستخدم في مصر المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 81 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97355 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 108 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 103683 حالة من ضمنهم 97355 حالة تم شفاؤها، و5981 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نتائج اللقاح مصر لقاح كورونا انتاج

أخبار تهمك

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

"وصلنا لـ صفر".. نائب وزير السياحة تكشف تأثير كورونا على القطاع

منذ ساعة الا ربع

عاجل - تعرف على مدة غياب محمد الشناوي عن الملاعب

منذ أقل من ساعتين

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "ترامب" يعلن خروجه من مستشفى والتر ريد بعد 3 ساعات

منذ ساعة و 19 دقيقة

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ 41 دقيقة

عاجل - الإعلان عن عقوبة فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم أولى صفقات «موسيماني»

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي لن يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس: مصر لها حصة من لقاحات كورونا المكتشفة عالميا

"القومي للبحوث" يزف بشرى سارة عن إنتاج لقاح كورونا

أستاذ مناعة: أدوية كورونا هي تطوير لعلاجات موجودة من قبل

مستشار الرئيس: 180 لقاح لـ"كورونا" تحت الاختبار.. وإنتاجهم خلال شهرين

"بـ35 جنيها".. أكسفورد تُعلن عن نتائج نهائية لـ"لقاح كورونا" غدًا

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة بشأن اللقاحات المنتظرة (فيديو)

تصويت

الأكثر قراءة
09:39 م

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

عاجل.. "ترامب" يعلن خروجه من مستشفى والتر ريد بعد 3 ساعات

09:02 م

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»