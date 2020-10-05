مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

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قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن إنتاج لقاح لفيروس كورونا في حاجة إلى موافقة هيئة الدواء المصري التي تعمل وفقًا للقوانين الدولية، مشيرًا إلى أن المركز قام بصناعة لقاح، وقام بإجراء عليه العديد من الاختبارات وتطبيق كافة الملاحظات التي طلبت من هيئة الدواء لكي يكون آمن تمامًا.



وتابع "علي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن المركز سيقدم ملف اللقاح آخر هذا الاسبوع، ويتم التجهيز الآن المتطوعين لإجراء الاختبارات السريرية، وتم توفير أماكن الاقامة والأطقم الطبية.



ولفت إلى أن درجة سلامة اللقاح المصري عالية جدًا وواعد للغاية، مشيرًا إلى أن نتائج اللقاح على الحيوان رائعة، وبإذن الله سيستخدم في مصر المرحلة المقبلة.



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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 81 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97355 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 108 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 103683 حالة من ضمنهم 97355 حالة تم شفاؤها، و5981 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.