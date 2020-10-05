مدرب الفراعنة: لن نجد أي مساندة من الأندية.. ومحدش حاسس بالمنتخب
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:32 م
الفجر الرياضي
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أكد ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب المصري، أن استعدادات المنتخب لتصفيات شمال إفريقيا ضعيفة جدًا، بسبب عدة القدرة على خوض مباريات ودية.
وقال ياسين، خلال حواره لبرنامج في الاستاد : "استعدادنا للتصفيات ضعيف جدا، غير قادر على خوض مباريات ودية قوية".
وأضاف :" الأندية ترفض ضم لاعبيها لنا، "بتحايل" عليهم من أجل ضم لاعبين".
وتابع مدرب الفراعنة :" اعمل في ظروف صعبة جدا في ظل تعنت الأندية، مقبلين على خوض تصفيات بعد 20 يوم".
وأوضح :"تحدث معي خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بالأمس من أجل عودة لاعبين من المنتخب للنادي ليراهم المدرب، وأبلغته بتعجبي مما يحدث".
واختتم تصريحات قائلًا :"مفيش حد حاسس بالمنتخب، ولن نجد أي مساندة أو دعم إلا بعد تقدمنا خطوة كبيرة في التصفيات، وقتها سنجد الدعم والمساندة والاهتمام".
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