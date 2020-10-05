مدرب الفراعنة: لن نجد أي مساندة من الأندية.. ومحدش حاسس بالمنتخب

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

أكد ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب المصري، أن استعدادات المنتخب لتصفيات شمال إفريقيا ضعيفة جدًا، بسبب عدة القدرة على خوض مباريات ودية.

وقال ياسين، خلال حواره لبرنامج في الاستاد : "استعدادنا للتصفيات ضعيف جدا، غير قادر على خوض مباريات ودية قوية".

وأضاف :" الأندية ترفض ضم لاعبيها لنا، "بتحايل" عليهم من أجل ضم لاعبين".

وتابع مدرب الفراعنة :" اعمل في ظروف صعبة جدا في ظل تعنت الأندية، مقبلين على خوض تصفيات بعد 20 يوم".

وأوضح :"تحدث معي خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بالأمس من أجل عودة لاعبين من المنتخب للنادي ليراهم المدرب، وأبلغته بتعجبي مما يحدث".

واختتم تصريحات قائلًا :"مفيش حد حاسس بالمنتخب، ولن نجد أي مساندة أو دعم إلا بعد تقدمنا خطوة كبيرة في التصفيات، وقتها سنجد الدعم والمساندة والاهتمام".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر ربيع ياسين الزمالك الأهلي

أخبار تهمك

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "ترامب" يعلن خروجه من مستشفى والتر ريد بعد 3 ساعات

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - تعرف على مدة غياب محمد الشناوي عن الملاعب

منذ أقل من ساعتين

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يتحرك لحسم أولى صفقات «موسيماني»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الإعلان عن عقوبة فرجاني ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي لن يتراجع عن صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

"وصلنا لـ صفر".. نائب وزير السياحة تكشف تأثير كورونا على القطاع

منذ ساعة الا ربع

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

منذ 41 دقيقة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

منتخب الشباب يواجه أحد أندية القسم الثالث استعدادا لتصفيات إفريقيا

ربيع ياسين يحدد موعد معسكر الشباب الأخير

صدمة لـ"الحضري" بشأن الانضمام لمنتخب مصر

تعديلات بالجملة في تشكيل المنتخب أمام نيجيريا

حوار - ربيع ياسين: مصر قادرة على تحقيق بطولة الأمم الإفريقية.. ولاسارتي لا يستحق قيادة الأهلي

منتخب الشباب يواجه السعودية وعمان وديا..وياسين يختبر 70 لاعبا

تصويت

الأكثر قراءة
09:39 م

مفاجأة من العيار الثقيل حول إنتاج لقاح مصري مضاد لكورونا

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

04:43 م

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

عاجل.. "ترامب" يعلن خروجه من مستشفى والتر ريد بعد 3 ساعات

09:02 م

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»