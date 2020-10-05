مدرب الفراعنة: لن نجد أي مساندة من الأندية.. ومحدش حاسس بالمنتخب





أكد ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب المصري، أن استعدادات المنتخب لتصفيات شمال إفريقيا ضعيفة جدًا، بسبب عدة القدرة على خوض مباريات ودية.





وقال ياسين، خلال حواره لبرنامج في الاستاد : "استعدادنا للتصفيات ضعيف جدا، غير قادر على خوض مباريات ودية قوية".





وأضاف :" الأندية ترفض ضم لاعبيها لنا، "بتحايل" عليهم من أجل ضم لاعبين".





وتابع مدرب الفراعنة :" اعمل في ظروف صعبة جدا في ظل تعنت الأندية، مقبلين على خوض تصفيات بعد 20 يوم".





وأوضح :"تحدث معي خالد بيبو مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بالأمس من أجل عودة لاعبين من المنتخب للنادي ليراهم المدرب، وأبلغته بتعجبي مما يحدث".





واختتم تصريحات قائلًا :"مفيش حد حاسس بالمنتخب، ولن نجد أي مساندة أو دعم إلا بعد تقدمنا خطوة كبيرة في التصفيات، وقتها سنجد الدعم والمساندة والاهتمام".



