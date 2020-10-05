الأهلي يحسم مصير نجم الفريق من عروض الاحتراف

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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رفض مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقى محمد مجدي أفشة لاعب الفريق، عدة عروض من الدوري الاسكتلندي، حسب تأكيدات وكيل أعماله والذي أعلن عن العروض المقدمة له.

وأوضح النادي للاعب، أنه لا نية للتفريط في خدماته، باعتباره أحد العناصر الأساسية في الفريق، والذي سيعتمد عليه بيتسو موسيماني في تشكيلته الأساسية.

وكان وكيل مجدي أفشة قد أعلن عبر أحد وسائل الإعلام تلقى اللاعب عرضا للانتقال إلى الدوري الاسكتلندي، ويتبقى في تعاقد اللاعب مع الأهلي ثلاثة مواسم بخلاف الحالي ولا يحق له الرحيل إلا عن طريق موافقة النادي.

وتحدث عبدالرحمن إسماعيل، وكيل اللاعبين، عن حقيقة العروض المقدمة لمحمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء في الموسم الجديد.

وأوضح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أفشة يمتلك عرض خليجي وأخر من أوروبا، سيلتك ورينجرز مهتمان بقفشة وينتظر عرض سعودي للرحيل عن الأهلي".

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