تعرف على أبرز أحداث الحلقة الـ22 من مسلسل "قوت القلوب" قبل بدء الحلقة الـ23

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تبدأ بعد قليل الحلقة الـ23 من الجزء الثاني لمسلسل "قوت القلوب" والمذاع على قناة "الحياة" في تمام الساعة الـ9:00 مساء.



ويرصد "الفجر الفني" ما دار في الحلقة الـ22 قبل بدء الحلقة الـ23:





تم اتهام قوت وهي ماجدة زكي في الحلقة الـ22 من المسلسل، بقضية قتل وعلمت ابنة حسان أن والدها لم يدفن بجانب زوج قوت مما جعلها تشعر بصدمة كبيرة بسبب كذبهم عليها، وانتهت الحلقة بنهاية غير متوقعة كالعادة.



مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبوعميرة، وإنتاج شركة سينرجى