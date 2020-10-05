بعد فضيحة توتنهام.. مانشستر يونايتد يُفاضل بين الساحر والمهاري
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:01 م
محمود صبري
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يبدو أن مانشستر يونايتد لن يستسلم في البحث عن جناح جديد خلال الميركاتو الصيفي الجاري من أجل تدعيم خط الهجوم خاصة في ظل العقم الذي عاني منه رجال سولشاير أمام توتنهام في أولد ترافورد .
وطلب سولشاير التعاقد مع لاعب جديد في الخط الأمامي قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الجاري بأقل من 6 ساعات من الآن.
ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية فإن الشياطين الحمر يفاضلوا في الوقت الحالي بين الثنائي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة، وجادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند.
وأشارت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يُجهز عرض بقيمة 70 مليون يورو من أجل خطف احد اللاعبين من أجل تدعيم الخط الأمامي خلال الصيف الحالي.
يذكر أن مانشستر يونايتد قد ابدي إهتمام قوي بضم اللاعب إيدنسون كافاني لاعب فريق باريس سان جيرمان السابق في صفقة إنتقال حر.
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