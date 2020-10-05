استشاري: 35% نسبة سرطان الثدي في مصر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:34 م
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد المهدي، استشاري جراحات الثدي بمعهد ناصر، إن نسبة سرطان الثدي في مصر 35% من جميع حالات السرطان، ولذلك هناك ضرورة للتوعية بهذا المرض سواء من خلال الفحص الذاتي أو معرفة عوامل الإصابة.

وتابع "المهدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن الإصابة بسرطان الثدي يأتي للأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي في العائلة أو استخدام موانع الحمل الهرموني، والتدخين، وتأخر سن الإنجاب أو السمنة المفرطة، أو اتباع نظام غذائي عالي الهرمون.

ولفت إلى أن كل مستشفيات وزارة الصحة بالكامل بها حملة للكشف المبكر لسرطان الثدي، مشددًا على ضرورة الفحص الذاتي للثدي شهرًيا، أو الفحص بالموجات الصوتية للمرأة الأقل من 40 عامًا.

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