مفاجأة.. الأهلي لن يتراجع عن صفقة الموسم





يرغب النادى الأهلى فى التعاقد مع الجزائري يوسف البلايلي نجم أهلي جدة السعودي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات في الموسم القادم، خاصة وأن اللاعب يُعد ضمن أحد أفضل اللاعبين خلال الفترة الماضية.





وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الأهلي لن يتراجع عن ضم يوسف البلايلي بل يرغب فى ضمه لتدعيم صفوف الفريق الذي تولى مسؤليته المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى خلفًا للسويسري رينيه فايلر.





وأكد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلي في تصريحات تليفزيونية أن الثنائي سيرينو مهاجم صن داونز ويوسف البلايلي نجم منتخب الجزائر ضمن الأسماء المطروحة في حسابات القلعة الحمراء لصفقات الموسم الجديد".





يذكر أن الأهلى حقق الفوز بالأمس على فريق المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدف دون رد سجله عمرو السولية من ضربة جزاء فى أول مباراة تحت قيادة موسيمانى.



