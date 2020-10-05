مفاجأة.. الأهلي لن يتراجع عن صفقة الموسم

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

يرغب النادى الأهلى فى التعاقد مع الجزائري يوسف البلايلي نجم أهلي جدة السعودي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات في الموسم القادم، خاصة وأن اللاعب يُعد ضمن أحد أفضل اللاعبين خلال الفترة الماضية.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الأهلي لن يتراجع عن ضم يوسف البلايلي بل يرغب فى ضمه لتدعيم صفوف الفريق الذي تولى مسؤليته المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى خلفًا للسويسري رينيه فايلر.

وأكد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلي في تصريحات تليفزيونية أن الثنائي سيرينو مهاجم صن داونز ويوسف البلايلي نجم منتخب الجزائر ضمن الأسماء المطروحة في حسابات القلعة الحمراء لصفقات الموسم الجديد".

يذكر أن الأهلى حقق الفوز بالأمس على فريق المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدف دون رد سجله عمرو السولية من ضربة جزاء فى أول مباراة تحت قيادة موسيمانى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوسف البلايلي اهلي جده البلايلي الاهلى السعودي

أخبار تهمك

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يتحرك لحسم أولى صفقات «موسيماني»

منذ ساعة و 22 دقيقة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

صرف 500 جنيه من بيت الزكاة شهريا للعمالة حتي نهاية ديسمبر المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

فوز الزرقا والداخلية والقناة وسيراميكا بالقسم الثاني

منذ ساعتين و 13 دقيقة

باتشيكو يفاجئ لاعبي الزمالك بقرار غريب قبل مواجهة سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ حوالي 6 ساعات

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي لن يتراجع عن صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ ساعتين

تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

بديل رمضان صبحي.. 4 بدائل أمام الأهلي لتعويض رحيله عن الأحمر

صن داونز يرد على مفاوضات الأهلي لضم نجم الفريق

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يضغط لضم صفقة الموسم

خاص - موسيماني يقرب صفقة مدوية من الأهلي

الأهلي يصرف النظر عن البلايلي

نجم صن داونز السابق يفتح الباب أمام انتقال سيرينو إلى الأهلي

تصويت

الأكثر قراءة
04:43 م

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

03:28 م

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

04:58 م

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»