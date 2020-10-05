بعد تعاركمها بسبب الانتخابات.. القضاء يحدد مصير مرشح حاول شقيقه استبعاده

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:16 م
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا قضائيًا نافذ نهائي بعودة سيد حنفي طه للترشح لانتخابات مجلس النواب، والذي كان تم استبعاده من محكمة الدرجة الأولي بسبب دعاوى قضائية أقامهم شقيقه ضده لاستبعاده من الترشح أمامه بنفس الدائرة.

وجاء منطوق بإلغاء حكم القضاء الإدارى، ورفض الدعوى الأصلية المقامة من شقيقه وحكمت المحكمة له برفض ٣ طعون، فيما قبلت واحد فقط.

وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت باستبعاد شقيقين من ترشحهم بانتخابات مجلس النواب، وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسماءهم " سيد حنفي طة وجمال حنفي طه، المرشحين ضمن قائمة المرشحين بالنظام الفردي.

يذكر أن الشقيقين طعنا امام محكمة القضاء الاداري ضد بعضهم البعض بحوالي ١٠ دعاوى قضائية كل واحد منهم أقام ٥ طعون لاستبعاد شقيقه الآخر من السباق الانتخابي.

واتهم كلًا منهما الاخر في الدعاوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى، بسوء السمعة وصدور أحكام قضائية ضدهما في أحكام جنائية.

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