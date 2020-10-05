الأهلي يتحرك لحسم أولى صفقات «موسيماني»

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:01 م
موسيماني
موسيماني
محمد الصو
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تمسك الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتنفيذ أول طلباته داخل القلعة الحمراء، بالفترة المقبلة.

وطالب موسيماني، التعاقد مع جاستين سيرينو، لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي طلب المدير الفني، بعدما أشرف على تدريب اللاعب بالمواسم الماضية ويعلم قدراته بشكل جيد، ورغبته في ضمه من أجل تطوير الفريق والمنافسة على الألقاب.

وكان الأهلي أعلن عن التعاقد مع موسيماني خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق، والذي رحل بسبب ظروف أسرية.

يذكر أن الأهلي حقق فوزًا صعبًا أمس الأحد على المقاولون العرب، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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