تقارير ليبية: عناصر الجماعة الإرهابية تهدد الأمن في أرض المختار

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:43 م
ليبيا والاخوان
ليبيا والاخوان
وكالات
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كشفت تقارير ليبية اليوم الأثنين بأن عناصر من الجماعة الإرهابية "الإخوان" يواصلوا تنظيم أعمال الشغب في المدن والتي تسيطر عليها حكومة الوفاق.


بالإضافة إلى ذلك، أوضحت التقارير أن عناصر تابعة لجماعة الإخوان أيضا تقوم بالاعتداء على المدنيين وبدلاً من معاقبة المجرمين.


وتحاول وزارة الداخلية في حكومة الوفاق التغطية عليهم بالإضافة إلى منح الجنسية الليبية للمرتزقة والمسلحين المتورطين في الانتهاكات.


وتتناول مصادر عديدة على شبكات التواصل الاجتماعي أحدث الجرائم التي ارتكبها أعضاء الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، ففي تاجوراء ، أحرق مسلحون عدة منازل وأجبروا المواطنين على النزول إلى الشوارع.


وفي مدينة الزاوية هاجم أفراد من ميليشيا مسلحة مكتب البريد وطردوا جميع الحاضرين، وأما في مصراتة ، نتيجة تصرفات الميليشيات ، لقي مواطن واحد على الأقل مصرعه على أيديهم.

 

وأوضحت التقارير أن الميليشيات والمجموعات المسلحة تعمل بهدف الاستيلاء على مناطق جديدة والاستحواذ على ممتلكات المواطنين ، ويقومون بجني الأموال بهذه الطريقة ، ولا يجرؤ أحد على إيقافهم حتى من قبل الضحايا المدنيين.

 

في بعض الأحيان ، أثناء الاستيلاء على مناطق جديدة ، تُجبر الميليشيات المسلحة الليبية على القتال ضد تشكيلات أخرى لميليشيات مماثلة ، ونتيجة لذلك تحدث عمليات مسلحة دامية ، واشتباكات عنيفة ، يسقط ضحاياها من المواطنين المدنيين مرة أخرى.

 

ومن الأمثلة على ذلك اشتباكات الميليشيات في مدينة تاجوراء ، حيث قُتل وجُرح عدد من المدنيين نتيجة إطلاق النار بشكل عشوائي في مناطق مأهولة بالسكان. بالإضافة إلى ذلك ، ونتيجة لهذا الاشتباك، نشأ خلاف بين وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا والرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا ، عبد الرحمن السويحلي. والحقيقة أنه في المنطقة التي وقعت فيها الاشتباكات ، يعمل المسلحون التابعون لهم في بيع قطع غيار السيارات والإطارات التي تتبع لشركة باشاغا والسويحلي.

 

أصرّ السويحلي على أنه بحاجة إلى نقل بضائعهم إلى منطقة أكثر أمانًا لحماية أعمالهم ، ولكن فتحي باشاغا امتنع عن ذلك بحجة أن الوضع مستقر ولا توجد تهديدات تمس العمل.

 

ويشار إلى أن السياسيين قلقون على أعمالهم أكثر من قلقهم على الواطنين الليبيين الذين يعانون من تجاوزات الجماعات المسلحة.

 

علاوة على ذلك ، فإن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق لن توقف الميليشيات ومن ضمنها المرتزقة عند حدها ، بل على العكس من ذلك ، فهي تقوم بإنشاء هيئة لإضفاء الشرعية على وجود مقاتلين أجانب على أراضي الدولة الليبية.

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