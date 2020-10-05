إنريكي يحسم مصير بديل رويز

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني قرر عدم استدعاء أي بديل لفابيان رويز نجم خط وسط نابولي الإيطالي الذي لا يمكنه الانضمام إلى معسكر الماتادور الإسباني بسبب الحجر الصحي المفروض في مدينة نابولي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقام إنريكي باستدعاء رويز يوم الجمعة الماضي ضمن قائمة مكونة من 25 لاعبا لخوض مباراة دولية ودية أمام البرتغال يوم الأربعاء المقبل بالإضافة إلى مباراتي بطولة دوري الأمم الأوروبية أمام كلا من سويسرا وأوكرانيا في 10 و13 أكتوبر الحالي على الترتيب.

ولم يتمكن فابيان رويز البالغ من العمر 24 عامًا السفر إلى إسبانيا لأنه يخضع مع فريقه الإيطالي للحجر الصحي بعد ثبوت إصابة لاعبين اثنين من نابولي بفيروس كورونا  وهما المقدوني الجيف ألماس والبولندي بيوتر زيلنسكي.

وقررت السلطات المحلية في نابولي عدم السماح للفريق بالسفر إلى تورينو خشية من تفشي الفيروس المميت وبالتالي تغيب عن الحضور إلى ملعب أليانز ستاديوم في تورينو لمواجهة يوفنتوس يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي.

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