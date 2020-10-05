يتنافس نجوم الليجا على ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الخامسة، حيث لم يسجل المتواجدون في المركز الأولى أهدافًا جديدة تُضاف إلى رصيدهم.









وغاب لاعب برشلونة أنسو فاتي عن التهديف في تلك الجولة خلال مواجهة إشبيلية، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.









في حين أن النجم ليونيل ميسي واصل عقمه التهديفي، وأحرز لوك دي يونج هدف النادي الأندلسي.

بينما لم ينجح الأوروجواني لويس سواريز في هز شباك فياريال مع فريق أتلتيكو مدريد، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي.









ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الخامسة

خوسيه موراليس، ليفانتي، 3 أهداف.

جيرارد مورينو، فياريال، 3 أهداف.

باكو ألكاسير، فياريال، 3 أهداف.

إياجو أسباس، سيلتا فيجو، 3 أهداف.

أنسو فاتي، برشلونة، 3 أهداف.

ماكسميليانو جوميز، فالنسيا، 3 أهداف.

لويس سواريز، أتلتيكو مدريد، هدفين.



