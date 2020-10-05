ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الخامسة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
Advertisements
يتنافس نجوم الليجا على ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الخامسة، حيث لم يسجل المتواجدون في المركز الأولى أهدافًا جديدة تُضاف إلى رصيدهم.


وغاب لاعب برشلونة أنسو فاتي عن التهديف في تلك الجولة خلال مواجهة إشبيلية، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.


في حين أن النجم ليونيل ميسي واصل عقمه التهديفي، وأحرز لوك دي يونج هدف النادي الأندلسي.
بينما لم ينجح الأوروجواني لويس سواريز في هز شباك فياريال مع فريق أتلتيكو مدريد، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي.


ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الخامسة
خوسيه موراليس، ليفانتي، 3 أهداف.
جيرارد مورينو، فياريال، 3 أهداف.
باكو ألكاسير، فياريال، 3 أهداف.
إياجو أسباس، سيلتا فيجو، 3 أهداف.
أنسو فاتي، برشلونة، 3 أهداف.
ماكسميليانو جوميز، فالنسيا، 3 أهداف.
لويس سواريز، أتلتيكو مدريد، هدفين.

أخبار تهمك

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موعد وصول كيفين جونسون المدرب العام الجديد للأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

منذ حوالي 14 ساعة

باتشيكو يفاجئ لاعبي الزمالك بقرار غريب قبل مواجهة سموحة

منذ ربع ساعة

حازم إمام : قرار إيقاف رئيس الزمالك صعب وتوقيته يثير القلق

منذ ساعة و 10 دقيقة

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 8 ساعات

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ يوم

صرف 500 جنيه من بيت الزكاة شهريا للعمالة حتي نهاية ديسمبر المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ أقل من ساعة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ يوم

تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم سيرينو

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:28 م

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

09:01 ص

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

01:40 م

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

08:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»