الاتحاد الأوروبي يسعى لوضع قواعد لتجارة الهيدروجين مع المغرب

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:54 م
بوابة الفجر
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قالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي اليوم إن الاتحاد سيسعى إلى وضع قواعد لتجارة الهيدروجين مع دول منها المغرب وأوكرانيا، في إطار خططه الرامية لاستخدام هذا الوقود منخفض الكربون للحد من انبعاثات الصناعة والنقل.

وأضافت كادري سيمسون: "لتداول الهيدروجين المتجدد ومنخفض الكربون عبر الحدود بشكل يُعتمد عليه، سنحتاج إلى قواعد ملائمة"، مشيرة إلى البلدين كخطوة أولى للقيام بذلك.

وبحسب (رويترز) تابعت قائلة في بث عبر الإنترنت إن الاتحاد الأوروبي سيضع الهيدروجين على جدول أعمال محادثاته بخصوص الطاقة مع الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

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