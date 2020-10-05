تراجع معنويات المستثمرين في منطقة اليورو في أكتوبر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:40 م
بوابة الفجر
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أظهر مسح اليوم تراجع معنويات المستثمرين في منطقة اليورو في أكتوبر، وهو ما يوقف سلسلة خمسة أشهر متتالية من التحسن، وذلك في مؤشر على المخاوف حيال تزايد وتيرة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونزل مؤشر سنتكس لمنطقةاليورو إلى -8.3 من -8.0 في سبتمبر، وذلك بالمقارنة مع توقعات لقراءة عند -9.5.

وارتفع مؤشر الوضع الراهن إلى -0.32 من -0.33 في الشهر السابق، ليسجل أعلى مستوى منذ مارس حين فرضت ألمانيا إجراءات عزل وقيود اجتماعية لإبطاء وتيرة انتشار كوفيد-19.

وبحسب (رويترز) تراجع مؤشر التوقعات إلى 18.8 من 20.8، وهواقل مستوى منذ مايو، في مؤشر على القلق حيال تنام محتمل للإصابات خلال أشهر الشتاء.

وقلل باتريك هاسي من سنتكس من شأن التراجع الطفيف للمعنويات، قائلا إن المسح لم يكشف عن خطر وشيك يحدق باقتصاد منطقة اليورو. وشمل المسح 1085 مسثتمرا في الفترة من الأول إلى الثالث من أكتوبر.

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