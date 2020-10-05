كشف حساب المحترفين العرب بالبريميرليج.. تريزيجيه يتألق بالسبعة وصلاح يعيش ليلة قاسية

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:33 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أُسدل الستار يوم أمس الأحد على الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حيث شهدت الكثير من المفاجأت الكبرى أبرزها سقوط الريدز ليفربول أمام أستون فيلا بنتيجة 7-2 فيما تكبد اليونايتد خسارة كارثية أمام توتنهام 1-6.


وبالنظر إلى اللاعبين العرب الموجودين في البريميرليج فإن مستوياتهم قد تباينت في الجولة في الوقت الذي لم يشارك فيه الثلاثي حكيم زياش لاعب تشيلسي وأحمد حجازي مدافع وست بروميتش ألبيون وسوفيان بوفال مهاجم ساوثهامبتون الإنجليزي.


وجاء كشف حساب عرب البريميرليج على النحو التالي :-


محمد النني 


شارك النني في فوز أرسنال على شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف لمدة تسعين دقيقة وقام بتنفيذ كافة المهام التي أُلقت على عاتقه لكنه لم يصنع أو يسجل بل إكتفى بالتواجد في الناحية اليمنى لتغطية تقدم بيليرين


رومان سايس 


لعب 90 دقيقة في فوز فريقه وولفرهامبتون على فولهام بهدف مقابل لا شيء بعد الخسارة التي تعرض لها فريقه في الجولة الماضية برباعية على يد وست هام يونايتد وغير مركزه ليلعب في الجهة اليسرى ليسمح بتقدم سيميدو في الجانب الآخر للملعب.


محمد صلاح 


تكبد الدولي المصري محمد صلاح الهزيمة الأسوأ له مع ليفربول في المباراة التي شارك فيها كاملة وخسرها أمام أستون فيلا 7-2 لكنه نجح في تسجيل هدفي فريقه ليصل لهدفه رقم 100 في المسابقات الإنجليزية.


رياض محرز 


لعب مع مانشستر سيتي 76 دقيقة في تعادل السيتزينز مع ليدز يونايتد بهدف لكل فريق ولم يصنع أو يسجل لكنه قدم الكثير من التمريرات البينية لستيرلينج الذي لم ينجح هو الآخر في ترجمته لأهداف.


محمود حسن تريزيجه 


لعب ضد ليفربول 86 دقيقة وقدم مستوى رائع للغاية ونجح في صناعة الهدف الثالث لزميله واتكينز بالإضافة إلى أنه قام بخلق الكثير من الفرص الأخرى وحصل على إشادة مديره الفني.

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