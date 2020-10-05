التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تباين بأداء المؤشرات ، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحاً 3.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5597.57 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% رابحاً 7.06 نقطة ليغلق عند مستوى 6212.33 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسراً 3.67 نقطة ليغلق عند مستوى 4375.88 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.06% رابحاً 2.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4421.04 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 342.5 مليون سهم بقيمة 54.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.6 ألف صفقة.









وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المنافع بنسبة 1.23%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.74%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.39%، ثم قطاعي النفط والغاز والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.21%، 0.17%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.66%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.87%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.79%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.04%.