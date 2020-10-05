أرمينيا: تركيا تحاول تنفيذ عمليات تطهير عرقي ضد الأرمن في ناغورني كارابخ

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:15 م
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
Advertisements

اتهم الرئيس الأرميني ارمين سركيسيان، تركيا بمحاولة تنفيذ عمليات تطهير عرقي ضد الأرمن في ناغورني كارابخ.

 

وقال الرئيس الأرميني، في تصريحات صحفية، نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين: "أستبعد سحب تركيا للمرتزقة بعد انتهاء المعارك".

 

وأضاف الرئيس الأرميني: "هناك إمكانية للوصول لحل سلمي في كاراباخ".

 

وفي وقت سابق، أدان رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان، سياسة أردوغان بالمنطقة، ويتعهد بمنع تركيا من مواصلة "التعدي" على بلاده، مؤكدًا على أنها تدعم أذربيجان عسكريا بـمقاتلات إف 16.

 

قال الرئيس الأرميني، إن أذربيجان هي من بدأت بالعدوا، بتحريض ودوافع تركية لزعزعة استقرار المنطقة، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

 

وأضاف الرئيس الأرميني أنه كان الأفضل لتركيا تقديم النصح بدلا من الدعم العسكري الغاشم لأذربيجان.

 

وأعلنت أرمينيا أعلنت أن تركيا أسقطت إحدى طائراتها العسكرية لتتورط في الحرب على الشعب الأرميني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تطهير عرقي تركيا الارمن أرمينيا أذربيجان

أخبار تهمك

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

منذ حوالي 13 ساعة

موعد وصول كيفين جونسون المدرب العام الجديد للأهلي

منذ 36 دقيقة

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

كواليس محاضرة موسيماني مع لاعبي الأهلي قبل المران

منذ ساعة و 9 دقيقة

كواليس جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل النصر وجمهورية شبين بالقسم الثاني

منذ أقل من ساعة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ يوم

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 17 ساعة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ يوم

رسميا.. موسيماني يعلن اسم المدرب العام للأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
11:10 ص

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

09:01 ص

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

01:40 م

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

08:29 ص

تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

12:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»