بيان جديد من البيت الأبيض بشأن صحة ترامب

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:36 م
ترامب
ترامب
وكالات
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أصدر البيت الأبيض، اليوم الاثنين، بيانًا جديدًا بشأن صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إصابته بفيروس كورونا.

  

وأوضح كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، في البيان، أن صحة ترامب واصلت التحسن الليلة الماضية.

 

وكشف كبير موظفي البيت الأبيض، أن ترامب يلتقي مع الفريق الطبي اليوم لتقييم التقدم وما زلنا متفائلين بعودته للبيت الأبيض في وقت لاحق اليوم.

 

وقد أعلن الرئيس الأمريكي، صباح يوم الجمعة الماضي إصابته بفيروس كورونا، وهذا هو أول ظهور علني له منذ نقله للمستشفى في ذلك اليوم.

 

وبث ترامب، مقطع مصور على حسابه بموقع تويتر قبلها بفترة وجيزة، قال فيه: "إنها رحلة شيقة للغاية. لقد تعلمت الكثير عن كوفيد-19".

 

وكشف الأطباء، أن الرئيس يتحسن رغم متابعتهم لحالة رئتيه بعد حصوله على أكسجين إضافي. وقال الفريق الطبي إن من الممكن عودته إلى البيت الأبيض اليوم الاثنين.

 

ووفقًا لطبيب البيت الأبيض شون بي. كونلي، انخفضت مستويات الأكسجين في دم ترامب، في الأيام الأولى وأصيب بحمى شديدة صباح الجمعة.

 

واعترف الطبيب، بأن حالة الرئيس كانت أسوأ مما تم الكشف عنه في مناسبة سابقة. وقال كونلي أمس الأحد إن ترامب يتحسن.

 

وجاءت هذه الإفادة الطبية بعد يوم من تقارير متضاربة من البيت الأبيض أثارت غموضا واسع النطاق عن الحالة الصحية للرئيس.

 

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، أمضى ترامب معظم شهور العام الحالي وهو يهون من خطر وباء كوفيد-19 الذي أصاب نحو 7.4 مليون أميركي، وأودى بحياة أكثر من 209 آلاف، وألحق أضرارا جسيمة باقتصاد البلاد خسر بسببها ملايين الأميركيين وظائفهم.

 

وقال مصدر مطلع على الوضع إن الفحوص أثبتت إصابة اثنين من موظفي البيت الأبيض بكوفيد-19 قبل بضعة أسابيع، كما أثبتت الفحوص إصابة الحارس الشخصي للرئيس ترامب نيكولاس لونا بالمرض.

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