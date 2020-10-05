الفنان نبيل الحلفاوي يعلق مباراة الأهلى: توصيات موسيماني تناسب لاعبي الأهلي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حرص الفنان نبيل الحلفاوي، علي التعليق علي مباراة الأهلي والمقاولون ببطولة الدوري العام، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر".




وغرد الحلفاوي عبر حسابه على "تويتر":"الأهلي لعب بمزاج ٤ ٣ ٢ ١ الأنسب له، اللعيبة في مراكزها ما عدا فتحي. توصيات موسيماني تناسبهم، التيكي تاكا واللعب من لمسة واحدة وزاد عليها التسديد من خارج المنطقة، ألف سلامة لوحش العرين الشناوي".



في سياق منتصل، كان الأهلي قد فاز على المقاولون العرب في المباراة التي جمعت بينهما أمس ببطولة الدوري المصري الممتاز.



وعزز الأهلي تصدره ترتيب الدوري بعد ارتفاع رصيده لـ82 نقطة، بينما تجمد رصيد المقاولون عند 52 نقطة يحل بها في المركز الرابع.



في سياق منفصل، يشارك الفنان نبيل الحلفاوي، في بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.

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