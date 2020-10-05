نيكول سابا برفقة عدد كبير من نجوم هوليود عبر "انستجرام"

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:08 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت النجمة نيكول سابا، جمهورها ومتابعيها بمجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث ظهرت "سابا" في الصور برفقة عدد كبير من فنانين هوليود وعلقت قائلة:" عندما قابلت نجومي المفضلين في # Newyork 2011.. بتحبوا مين اكثر؟ وخمنوا مين هو الأفضل بالنسبة لي؟."



في سياق منفصل، تشارك نيكول سابا في مسلسل "الوجه الآخر"، بطولة الفنان ماجد المصرى، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيرى، وهو من تأليف فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سنرجى.



وكانت آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور. 



مسلسل "الهيبة" بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.

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