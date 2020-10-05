سقوط طائرة استطلاع روسيّة في سوريا

أسقطت الفصائل العسكرية، طائرة استطلاع روسيّة كانت تحلّق في سماء ريف اللاذقية الشمالي، تزامناً مع قصفٍ متبادل بين الفصائل وقوات نظام "الأسد" في ريف إدلب.

ووفقًا لغرفة عمليات "الفتح المبين"، سقطت طائرة الاستطلاع التابعة للقوات الروسيّة، بين نقاط الفصائل وقوات النظام على محور "الكبينة" (الكبانة) في منطقة جبل الأكراد شمالي اللاذقية.

وأوضحت مصادر عسكريّة، أنّ أسباب سقوط طائرة الاستطلاع ما تزال مجهولة، مرجّحةً أن سقوطها ناتج عن "عطل فني"، خاصةً أنّ الفصائل العسكرية في المنطقة لم تُعلن استهدافها لأي هدف جوي.

وفي وقت سابق، أسقطت الفصائل العسكرية طائرة استطلاع متطورة مِن طراز "أورلان 10" تابعة للقوات الروسيّة، كانت تحلّق في سماء منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب.