ارتفاع إنتاج ليبيا النفطي بمعدل 20 ألف برميل يوميا
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:43 م
رويترز
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قال مصدر نفطي ليبي لرويترز يوم الاثنين إن إنتاج ليبيا النفطي زاد 20 ألف برميل يوميا عن مستواه في الأسبوع الماضي ليصل إلى 290 ألف برميل يوميا مع تنامي الصادرات.
أتاح تخفيف حصار تضربه قوات من الشرق للبلد العضو بأوبك تكثيف الصادرات مع إعادة فتح مرافئ الحريقة والبريقة والزويتينة.
كان الحصار الذي بدأ في يناير كانون الثاني قد قلص إنتاج ليبيا من أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا إلى حوالي 100 ألف برميل يوميا.
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