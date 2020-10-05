ارتفاع إنتاج ليبيا النفطي بمعدل 20 ألف برميل يوميا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:43 م
بوابة الفجر
رويترز
Advertisements
 قال مصدر نفطي ليبي لرويترز يوم الاثنين إن إنتاج ليبيا النفطي زاد 20 ألف برميل يوميا عن مستواه في الأسبوع الماضي ليصل إلى 290 ألف برميل يوميا مع تنامي الصادرات.


أتاح تخفيف حصار تضربه قوات من الشرق للبلد العضو بأوبك تكثيف الصادرات مع إعادة فتح مرافئ الحريقة والبريقة والزويتينة.

كان الحصار الذي بدأ في يناير كانون الثاني قد قلص إنتاج ليبيا من أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا إلى حوالي 100 ألف برميل يوميا.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

انتاج النفط النفط الليبى الاقتصاد الليبى

أخبار تهمك

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ يوم

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ يوم

نجم براميدز يقترب بشدة من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

منذ 37 دقيقة

تقارير.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله لبيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ يوم

"أول ليلة طلب مني الزنا".. فتاة تفضح عبدالله الشريف على الهواء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من ضم سيرينو

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 15 ساعة

كواليس جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع موسيماني

منذ ساعة

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 5 ساعات

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ أقل من ساعتين

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

"أوبك" تتوقع تباطؤ نمو الطلب على النفط في 2019

احتجاج رجال القبائل الليبية عند حقل نفطي لرفع مستوى المعيشة

استمرار إغلاق موانئ النفط بشرق ليبيا بسبب سوء الأحوال الجوية

ليبيا.. إغلاق أكبر حقل للنفط "الشرارة النفطي والفيل"

11.28 مليون برميل إجمالي إنتاج النفط الروسي يوميًا

تقرير: إنتاج دول الأوبك من النفط سجل أقل مستوياته في عقدين

تصويت

الأكثر قراءة
11:10 ص

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

09:01 ص

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

08:29 ص

تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

12:35 م

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»