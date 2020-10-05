رئيس وزراء ماليزيا يدخل الحجر الصحي بسبب مخالطته وزيرًا مصابا بكورونا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:37 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، بدخول رئيس وزراء ماليزيا محي الدين ياسين، إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوما بسبب مخالطته وزيرًا مصابا بكورونا.

 

 أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا، اليوم السبت، تسجيل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أكبر حصيلة يومية للإصابات تسجلها البلاد لليوم الثاني على التوالي.

 

وبحسب وزارة الصحة الماليزية، ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 12088 إصابة، وتوفى مصاب واحد بكورونا خلال الـ24 ساعة، لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس منذ بداية تفشيه في البلاد إلى 137 شخصا.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في ماليزيا، أنها ستعيد فتح كل النشاط الاقتصادي تقريبًا وستسمح بالسفر بين الولايات بدءًا من 10 يونيو، رفع القيود المفروضة على فيروس كورونا منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر في الوقت الذي تتحرك فيه لإنعاش الاقتصاد الذي ضربه الوباء.

 

وقال رئيس الوزراء الماليزي، محي الدين ياسين، في خطاب متلفز، إن تفشي فيروس كورونا المستجد كان "تحت السيطرة" بنجاح، وستبدأ ماليزيا مرحلة انتعاش جديدة حتى 31 أغسطس، كما أوردت وكالة "رويترز".

 

وأضاف "ياسين": "أنا على علم بأن الحكومة لا تستطيع السيطرة على حياتك إلى الأبد للسيطرة على الفيروس".

 

كما قال "ياسين": "أظهرت إحصاءات وزارة الصحة أن معدل الإصابة بين السكان المحليين ينخفض ويحت السيطرة".كما قال "ياسين": "أظهرت إحصاءات وزارة الصحة أن معدل الإصابة بين السكان المحليين ينخفض ويحت السيطرة".

 

وقد أعادت ماليزيا فتح أعمالها تدريجيًا خلال الشهر الماضي ببروتوكولات التواصل الاجتماعي، بعد إغلاق جميع الشركات والمدارس غير الأساسية، وحظر التجمعات العامة وتقييد السفر في 18 مارس.

 

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