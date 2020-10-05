كيف احتفل "السيسي" بذكرى نصر أكتوبر؟

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لعل انتصار أكتوبر المجيد، لا يزال عالقًا في الأذهان، حيث تحتفل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، بتلك الذكرى المجيدة، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.



ويرصد "الفجر"، احتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى انتصارات 6 أكتوبر المجيدة بوضع أكاذيب الزهور.



احتفال أكتوبر

تحتفل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.



واستقبله لدى وصوله الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الانتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقام الرئيس السيسى بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.



إكليل زهور على قبر السادات

وضمن الاحتفالات، وضع الرئيس السيسي، إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة، ترحمًا على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته.



ووضع إكليل الزهور، على قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة، وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.



استقبال التهنئة

واستقبل الرئيس السيسي، كم هائل من برقيات التهنئة، حيث بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، معربًا عن أطيب تهانيه وتمنياته بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسي، متمنيا لشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



وبعث رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، برقية تهنئة، مشيدًا بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا لهذه العلاقات المزيد من النماء والتطور.



اجتماع القوات المسلحة

وضمن الاحتفالات، ترأس السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصرى وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.



وناقش الاجتماع، عدد من الملفات والموضوعات، ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.