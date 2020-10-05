رسميا.. إشبيلية يضم المغربي أسامة إدريسي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:22 م
أسامة إدريسي
أسامة إدريسي
الفجر الرياضي
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أعلن نادي إشبيلية الإسباني ضم الدولي المغربي أسامة إدريسي قادمًا من فريق ألكمار الهولندي لمدة 5 سنوات حتى عام 2025.

 

وكشف الموقع الرسمي لنادي إشبيلية عن التوصل إلى اتفاق ألكمار لنقل الجناح المغربي أسامة إدريسي حتى عام 2025 إلى الفريق الأندلسي.

 

وُلِد الجناح المغربي البالغ من العمر 24 عامًا في مدينة بيرخن أوب زوم الهولندية، ويجيد اللعب في الجهة اليسرى على الرغم من أنه يمكنه اللعب بالجهة اليمنى.

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