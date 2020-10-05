برشلونة يقترب من حسم صفقتي الوقت القاتل

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:14 ص
ديباي
ديباي
وكالات
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يتمسك نادي برشلونة الإسباني بالفرصة الأخيرة لغلق صفقاته الصيفية حتى اليوم الأخير، في محاولة لتدعيم الفريق من أجل المنافسة على البطولات.

 

كان المدير الفني لفريق برشلونة، رونالد كومان، أكد حاجته إلى دعم مركزي قلب الدفاع ورأس الحربة، مؤكداً الاهتمامات بضم إيريك غارسيا من مانشستر سيتي، وممفيس ديباي من ليون الفرنسي.

 

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة لا يزال متمسكاً بضم جارسيا وديباي حتى الساعات الأخيرة من السوق، في ظل وجود إشارات على إتمام الصفقتين قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية بحلول منتصف الليل.

 

وجاءت أنباء اقتراب غلق صفقة ديباي من جونينيو بيرنامبوكانو، بعد أن صرح عقب مباراة فريقه أمام مارسيليا، أن هناك بالفعل اتفاقًا مع برشلونة قد يتم حسمه اليوم.

 

كما أكد أيضاً المدير الفني لفريق ليون، رودي جارسيا، أن تبديل ديباي ضد مرسيليا قائلاً: "لديه اتفاق مع برشلونة ويمكنه الذهاب إلى هناك رغم أن ذلك ليس نهائياً، فيمكن أن تحدث الأشياء في اليوم الأخير".

 

كما بات برشلونة على وشك إتمام صفقة إريك غارسيا أكثر، بعد أن أصبح مانشستر سيتي يقبل رحيله، وكانت الساعات الأخيرة كشفت الأخبار عن وجود عرض من برشلونة أقل من السابق، بتقدم 5 مليون يورو ثابت بجانب متغيرات، في حين كان العرض الأول 10 مليون يورو ثابت بجانب المتغيرات.

 

وجاءت موافقة مانشستر سيتي في الوقت الأخير، بعدما فشلت محاولاتهم لإقناع المدافع صاحب 19 عاماً بالتجديد، وبالتالي سيكون متاحاً للرحيل مجاناً الصيف المقبل، والتوقيع على عقود برشلونة اعتباراً من مطلع العام المقبل.

 

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