مستشار الرئيس يوجه تحذيرا: كورونا سينتشر في الشتاء

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:04 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
شدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية بشكل دقيق الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن فصل الشتاء قادم وستنتشر فيه الإنفلونزا الموسمية، بالإضافة انتشار فيروس كورونا.


وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن ارتداء الكمامة سيحمي الشخص من عداوى فيروس كورونا، وفيروسات التنفسية الأخرى، ولكنها وحدها ليست كافية، حيث لابد من تطبيق سبل النظافة الشخصية كغسل اليدين، وتطبيق التباعد الاجتماعي.
وعن العام الدراسي الجديد، أكد أان الإجراءات التي إتخذتها وزارة التعليم كتقليل عدد الطلاب في الفصول تضمن نوع من الحماية للطلاب، منوها بأن القطاع الطبي لديه خبرة كبيرة في التعامل مع الحالات.

إقرأ أيضا.. 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 81 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97355 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 108 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 103683 حالة من ضمنهم 97355 حالة تم شفاؤها، و5981 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أخبار تهمك

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 23 ساعة

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ يوم

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الزمالك يقترب من ضم صفقة بحث عنها طويلا

منذ حوالي 11 ساعة

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ يوم

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

تقارير.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله لبيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يوم

"أول ليلة طلب مني الزنا".. فتاة تفضح عبدالله الشريف على الهواء

منذ ساعة

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من ضم سيرينو

منذ 35 دقيقة

نجم براميدز يقترب بشدة من الزمالك

منذ ساعة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 22 ساعة

بعد المطالبات بطرده من مصر.. فرجاني ساسي يرد بقوة في بيان رسمي

منذ حوالي 13 ساعة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
09:01 ص

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

08:29 ص

الأهلي يقترب من ضم سيرينو

10:00 ص

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

12:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»