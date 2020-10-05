شاهد.. سر بكاء الفنان جمال يوسف على الهواء

أجهش الفنان، جمال يوسف، في البكاء خلال الحديث عن رحلة مرضه مع سرطان البلعوم.





وقال يوسف، خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "اكتشفت مرضي بالصدفة، وبدأت رحلة العلاج الكيماوي منذ رمضان الماضي، مكنتش عاوز أعرف حد إن عندي سرطان عشان اشتغل".





وأضاف: "كنت بموت في اليوم عدة مرات وقررت التوقف عن اتخاذ الكيماوي بسبب الألم، ابني وأنا نايم قالي حسيت إن ضهري اتكسر من غيرك يا بابا، فقررت استكمال العلاج الكيماوي عشان ولادي ميتكسروش وأنا عايش، ومحنتي علمتني ازاي أقرب من ربنا، وحب الناس ليا كان كبير ومفاجئ".





وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف، فور تلقيه نبأ شفائه من سرطان البلعوم الذي أصيب به قبل فترة.





وشارك رواد السوشيال الميديا الصورة بكثافة، معبرين عن فرحتهم بشفاء الفنان كما تمنوا له دوام الصحة.





كان جمال يوسف صرح لـ "الفجر الفني" بأنه أجرى الفحوصات التي ستكشف عن تخلصه من سرطان البلعوم في بداية شهر أكتوبر الحالي، ومن المقرر أن تظهر نتائج التحاليل والفحوصات يوم الثلاثاء المقبل.



